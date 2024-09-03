Игрок «Краснодара»: «Наша мечта - стать чемпионами»

Хавбек «Краснодара» Кевин Кастаньо высказался насчет амбиций своей команды в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.
«На данный момент мы выглядим хорошо. Надо продолжать работать. Наша мечта - стать чемпионами. С «Зенитом» можно бороться. Мы знаем, что они на первых позициях, но мы работаем», - приводит слова полузащитника «Чемпионат».
В последнем поединке чемпионата России краснодарский клуб на выезде победил столичный «Локомотив» со счетом 3:0. После семи туров Премьер-лиги подопечные Мурада Мусаева с 15 баллами занимают второе место в турнирной таблице.
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