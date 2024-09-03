Силкин – о «Динамо»: «Так играть нельзя»

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин выразил недовольство игрой московской команды в нынешнем сезоне. Напомним, что на выходных динамовцы сыграли вничью с «Оренбургом» (2:2), пропустив второй гол в концовке встречи.

«Меня игра «Динамо» сейчас вообще не впечатляет, так играть нельзя. «Динамо» раздало очки конкурентам, такие матчи нельзя отдавать. По игре тоже есть вопросы, вроде бы моменты создают, но в завершении у команды есть проблемы, как и в обороне», - цитирует Силкина «РБ Спорт».

Силкин также выразил надежду на то, что пауза на матчи национальных сборных пойдёт на пользу динамовцам.

В семи прошедших турах Премьер-лиги «Динамо» набрало 13 очков. Команда Марцела Лички располагается на шестой позиции в турнирной таблице. От лидирующего «Зенита» «бело-голубые» отстают на четыре зачётных балла.