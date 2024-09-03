«Динамо» ищет вингера

Футбольный агент Александр Маньяков рассказал, кого «Динамо» попытается подписать до конца трансферного окна.

В интервью Нобелю Арустамяну агент сообщил, что московское «Динамо» сконцентрировано на поисках крайнего нападающего.

«По моей информации ищут вингера, и, наверное, всё... Считают, что состав укомплектован», - сказал Маньяков на шоу «Here We Go».

Также он отметил, что «бело-голубые» постараются подписать флангового защитника в зимнее трансферное окно, поскольку в клубе считают, что в составе есть футболисты, способные играть на этой позиции до зимнего перерыва в Премьер-лиге.

После семи туров динамовцы находятся на шестом месте, набрав 13 очков. Лидер чемпионата, «Зенит», опережает «Динамо» на 4 балла. В летнее трансферное окно клуб пополнили вратарь Андрей Лунёв, защитник Иван Лепский и марокканский нападающий Эль-Мехди Маухуб.