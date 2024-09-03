Эдуарду Магальеш, агент защитника «Витории Гимарайнш» Рикарду Мангаша, отреагировал на информацию о возможном трансфере игрока в «Спартак».

«Всё, что могу сказать, - у нас действительно есть общение с клубами из России. Но не только из России», - сказал Магальеш сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Ранее появлялась информация о том, что «Спартак» договорился с 26-летним Мангашем об условиях контракта.

После семи туров «Спартак» располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От лидирующего «Зенита» команда Деяна Станковича отстаёт на три очка.