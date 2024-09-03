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Новичок «Зенита» Горшков поблагодарил петербургских болельщиков за поддержку

03 Сентября 2024 • 13:21 Комментировать
Пари НН
0:3
Зенит

Защитник Юрий Горшков подвел итоги своего первого месяца в качестве игрока петербургского «Зенита» и выразил свою благодарность болельщикам.

 
«Месяц в «Зените». Много матчей, переездов, знакомств с прекрасным городом и его болельщиками. Благодарен всем, кто встречается на моём пути и здорово поддерживает!» - написал футболист в своих социальных сетях.
 
Он рассказал, что проводит много времени в тренажерном зале на базе «Зенита», чтобы восстановиться к возобновлению сезона после паузы на матчи национальных команд.
 
Горшков перешел в «Зенит» из самарских «Крыльев Советов» в июне текущего года.
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