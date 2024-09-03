«Оренбург» может купить или арендовать Мендеса у ЦСКА, но есть проблема

«Оренбург» рассматривает различные варианты по подписанию полузащитника ЦСКА Виктора Мендеса. «Горожане» могут как взять 24-летнего чилийца в аренду, так и провернуть полноценный трансфер.

Проблемой является заработная плата Мендеса в размере около 900 тысяч евро в год. «Оренбург» не готов платить чилийскому хавбеку больше 500 тысяч евро за сезон. Обо всём этом на своих страницах рассказывает Sport24.

Виктор Мендес оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 4,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне чилийский футболист на поле ещё не появлялся.