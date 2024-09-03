«Локомотив» официально объявил об уходе из команды защитника Марио Митая. 21-летний албанец перебрался в «Аль-Иттихад» на правах аренды до конца сезона 2024/2025. По истечению этого срока у саудовского клуба будет возможность выкупа Митая.

«Желаем Марио хорошей игры в новой команде и обходиться без травм», - говорится в сообщении «Локомотива».

В «Аль-Иттихаде» Марио Митай стал одноклубником звёздного французского нападающего Карима Бензема. В двух стартовых турах нового чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» набрал максимальное количество очков – шесть.