Футбольный эксперт Дмитрий Булыкин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о первой части чемпионата РПЛ.

- Какие выводы можно сделать по стартовому отрезку чемпионата?

- Как и предполагалось, «Зенит» на первом месте, и его догоняют московские клубы. Так и будет продолжиться. Порадовал «Локомотив». Все думали, что он посыплется из-за отъезда некоторых футболистов, но российская молодежь показала, что можно играть, и если ей доверять – результат будет хороший. Мне приятно видеть, что на поле только один легионер. Это красивая и, главное, нужная стратегия в данный период в российском футболе. «Краснодар», махачкалинское «Динамо» показывают неплохую игру. Но после паузы на сборную всегда непростой момент, потому что футболисты приезжают из разных сборных и тяжело найти свою игру. Посмотрим, как у клубов получится преодолеть эту паузу.

- Какие команды разочаровали?

- «Факел» и «Ахмат». «Крылья Советов» пока тоже не нашли свою игру. «Динамо» выступает неубедительно.

- Вы сказали, что «Зенит» ожидаемо занимает первую строчку таблицы, и это будет продолжаться. Не верите, что команда Семака может упустить лидерство на каком-то отрезке чемпионата?

- Я думаю, что будет борьба «Зенита» с московскими клубами и «Краснодаром», и это противостояние даст возможность и другим командам оказаться на первой строчке, как это было в прошлом сезоне.

- «Зенит» выдал отрезок из трех ничейных матчей. С чем это связано?

- Много причин, и в каждом случае они были свои. Соперники пытаются показать свой лучший футбол. Да и сами питерцы не всегда хорошо настроены, а сейчас, чтобы быть на первом месте нужно мощно выступать. В прошлом сезоне у «Зенита» этого не было, и «Динамо» могло чудом стать чемпионом, но не получилось. В этом сезоне «Зенит» будет выступать лучше, но шансы у преследователей все равно будут.

- «Локомотив» прыгнул выше головы или стоит и дальше ждать от команды стабильно высоких результатов?

- Хорошо играет молодежь. У ребят горят глаза. Они отдаются в каждом матче на максимуме. Батраков здорово себя проявляет. Если бы не ошибки Лантратова в последнем туре, «Локомотив» мог бы хорошо сыграть. Но он уже показывает, что потеря Глушенкова и Миранчука сильно не сказалась на команде, и она собирается показывать хорошую игру.

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- Какое впечатление оставил «Спартак»?

- Пока он не вошел в хороший ритм, проиграл «Оренбургу» на старте. Затем все стало неплохо получаться, но пока команда не находится наверху таблицы. Как раз есть время, чтобы подготовить ребят во время паузы и после этого показать хороший футбол. Многое будет зависеть от того, кто лучше выйдет после паузы на сборную, потому что это сложный период для любого тренера.

- От «Динамо» многие ожидали большего. Главная проблема – игра в защите?

- И в нападении тоже реализация пока не та. В обороне последняя игра с «Оренбургом» выявила проблемы. «Бело-голубые» думали, что подобных трудностей не будет, но даже с таким соперником они возникали.

Елена Григорьевская