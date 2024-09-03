Семёнов назвал лучшего защитника России

Экс-защитник национальной сборной России Андрей Семёнов назвал лучшего, по его мнению, защитника страны на сегодняшний день.

«Лучший защитник России прямо сейчас? Максим Осипенко сейчас неплохо выглядит», - сказал Семёнов в эфире ютуб-канала «Коммент.Шоу».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 30-летний защитник провел семь поединков, в которых отметился забитым мячом и двумя голевыми передачами.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Семёнова в пять миллионов евро. Срок действующего контракта между игроком и «Ростовом» рассчитан до середины 2027 года.