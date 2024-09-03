Губерниев высказался о будущем Пиняева

Авторитетный спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев высказался о будущем форварда «Локомотива» Сергея Пиняева. Ранее «железнодорожники» объявили о продлении контракта с футболистом.

По мнению Губерниева, Пиняев должен стремиться перебраться в статусный европейский чемпионат.

«Спартак» и «Зенит» - лакомые куски, если говорить про российский футбол. Но «Локомотив» - команда не менее достойная, чем эти клубы. Если Пиняеву и уходить из «Локомотива», то это должен быть гигантский прыжок за границу, в хорошую европейскую команду», - цитирует Губерниева Metaratings.

Губерниев сомневается, что потенциальный трансфер в «Зенит» или «Спартак» будет правильным шагом для Пиняева, учитывая отсутствие еврокубков. По словам Губерниева, Пиняев может повысить свой уровень и в будущем попробовать уехать в статусную европейскую лигу.