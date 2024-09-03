Тикнизян ответил на вопрос о «Севилье»

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян ответил на вопрос, интересовалась ли им испанская «Севилья».

«Был ли интерес от «Севильи»? Уже неактуально», - цитирует Тикнизяна «РБ Спорт».

Стоит сказать, что трансферное окно в Испании закрылось в конце прошлой недели.

Действующий контракт связывает Наира Тикнизяна с «Локомотивом» до завершения сезона 2025/2026. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 25-летнего футболиста в 6,5 миллиона евро.

Добавим, что «Локомотив» сейчас располагается на третьей строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги.