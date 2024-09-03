«Рубин» может усилиться воспитанником «Баварии»

Форвард итальянского «Фрозиноне» Марвин Чуни может оказаться в российском чемпионате. Об этом посредством социальных сетей отрапортовал инсайдер Джанлука ди Марцио.

Как стало известно журналисту, в подписании 23-летнего футболиста заинтересован казанский «Рубин». Переговоры между клубами по албанскому игроку находятся на продвинутой стадии.

Примечательно, что Марвин является воспитанником академии мюнхенской «Баварии». Он находился в системе немецкого гранда десять лет, после чего перешел во «Фрозиноне». Эксперты авторитетного портала Transfermarkt оценивают рыночную стоимость нападающего в 900 тысяч евро.