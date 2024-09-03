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Колосков: «Карпин всё верно сказал про Соболева»

03 Сентября 2024 • 12:52 Комментировать (1)
ЦСКА Москва
...
Зенит
14.09 16:30

Вячеслав Колосков, который является почётным президентом Российского футбольного союза, высказался об Александре Соболеве. По мнению Колоскова, нападающий будет иметь шансы заиграть в питерской команде.

«Конечно, Карпин всё верно сказал про Соболева – будет хорошо тренироваться, будет играть. Так всегда было. Тем более что Сергей Богданович умеет работать с игроками, использовать их правильно», - цитирует Колоскова «РБ Спорт».

Александр Соболев ещё не успел сыграть за «Зенит». Дебют нападающего в питерской команде ожидается после первой осенней паузы на матчи национальных сборных. Ближайший официальный матч «Зенит» проведёт в субботу, 14 сентября, - против ЦСКА на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
03 Сентября 2024 в 13:44
ай ну сё кранты сиськам.. А-ха-ха-ха! )))
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