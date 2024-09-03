Колосков: «Карпин всё верно сказал про Соболева»

Вячеслав Колосков, который является почётным президентом Российского футбольного союза, высказался об Александре Соболеве. По мнению Колоскова, нападающий будет иметь шансы заиграть в питерской команде.

«Конечно, Карпин всё верно сказал про Соболева – будет хорошо тренироваться, будет играть. Так всегда было. Тем более что Сергей Богданович умеет работать с игроками, использовать их правильно», - цитирует Колоскова «РБ Спорт».

Александр Соболев ещё не успел сыграть за «Зенит». Дебют нападающего в питерской команде ожидается после первой осенней паузы на матчи национальных сборных. Ближайший официальный матч «Зенит» проведёт в субботу, 14 сентября, - против ЦСКА на выезде.