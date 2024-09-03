Известный грузинский защитник Соломон Кверквелия продолжит карьеру на родине. 32-летний футболист трудоустроился в «Динамо» из Тбилиси. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Стороны заключили краткосрочное трудовое соглашение. Кверквелия подписал с «Динамо» контакт до конца нынешнего года.

В России Соломон известен по выступлениям за несколько клубов. Кверквелия защищал цвета казанского «Рубина», московского «Локомотива», волгоградского «Ротора» и «Нефтехимика». Последним местом работы грузинского защитника был саудовский клуб «Аль-Охдуд».