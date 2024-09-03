«Людьми управляют деньги»: Набабкин прокомментировал трансфер Соболева в «Зенит»

На прошлой неделе трансферная сага с Александром Соболевым завершилась – нападающий сменил «Спартак» на «Зенит». Комментарий по поводу этого трансфера дал бывший футболист ЦСКА Кирилл Набабкин. Он оценил то, что Соболев называл себя спартаковцев, а в итоге ушёл в питерский клуб.

«Сейчас жизнь такая, раньше всё по-другому было. В какой-то степени людьми управляют деньги», - цитирует Набабкина «РБ Спорт».

Александр Соболев взял в «Зените» номер 7. Форвард заключил с питерским клубом контракт на три сезона с опцией продления ещё на год. Дебют Соболева ожидается после сентябрьской паузы на матчи сборных.