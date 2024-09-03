Ларин дал совет Пиняеву, где продолжить карьеру

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин дал совет полузащитнику московского «Локомотива» Сергею Пиняеву относительно будущего.
«Стоит ли Пиняеву переходить в «Спартак» или «Зенит»? Я ничего не знаю об интересе этих клубов. Сергею лучше развиваться сейчас в «Локомотиве», а не задумываться о других клубах», - поделился мнением Ларин в интервью Metaratings.ru.
Ранее в прессе появилась информация, что интерес к 19-летнему игроку проявляют «Спартак» и «Зенит».
Сергей выступает за «железнодорожников» с января 2023 года. Эксперты Transfermarkt оценивают его стоимость в восемь миллионов евро.
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