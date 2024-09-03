Ларин дал совет Пиняеву, где продолжить карьеру

«Стоит ли Пиняеву переходить в «Спартак» или «Зенит»? Я ничего не знаю об интересе этих клубов. Сергею лучше развиваться сейчас в «Локомотиве», а не задумываться о других клубах», - поделился мнением Ларин в интервью Metaratings.ru.