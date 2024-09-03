Келлвен не хочет уйти из ЦСКА – агент

Агент Карлос Майнберг, который работает с защитником ЦСКА Келлвеном, высказался насчёт информации о возможном возвращении игрока в Бразилию.

«Не комментирую слухи. Келлвен счастлив в ЦСКА. У нас не было цели покинуть клуб этим летом. Келлвен – профессионал, он отдаёт себя полностью работе, чтобы играть как можно чаще за ЦСКА», - цитирует агента Metaratings.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 23-летнего Келлвена в 6 миллионов евро. За ЦСКА бразилец провёл 38 матчей, в которых забил два гола и отдал десять голевых передач на партнёров.

Ближайший матч ЦСКА проведёт в субботу, 14 сентября, - против «Зенита» на своём поле.