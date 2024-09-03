Стало известно, сколько «Спартак» заработал на продаже Соболева в «Зенит»

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, сколько денег заплатило руководство петербургского «Зенита» за трансфер нападающего Александра Соболева из «Спартака».

«Десять миллионов евро, но учитывая, что «Спартаку» два миллиона надо будет отдать, то клуб получит восемь миллионов. Два миллиона будет отдавать «Спартак». Это агентские», - высказался агент на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

Соболев стал игроком петербургского клуба в конце августа. Александр подписал с действующим чемпионом России контракт на три года. В договор включен пункт о пролонгации на один сезон.

В текущем сезоне Премьер-лиги форвард провел всего одну встречу за «Спартак».