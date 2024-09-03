Шалимов: ЦСКА важнее успешно играть с командами из нижней части таблицы, чем с прямыми конкурентами

Известный тренер Игорь Шалимов высказался о ЦСКА. По словам специалиста, московской команде важно успешно выступать с командами из второй половины турнирной таблицы Российской премьер-лиги.

«Для ЦСКА крайне важно забирать матчи с соперниками, которые ниже уровнем, даже проигрывая своим прямым конкурентам. Армейцы уступили «Краснодару» и «Локо», но забрали очки с командами второй восьмёрки – это даже важнее», - цитирует Шалимова «РБ Спорт».

После семи туров ЦСКА располагается на пятой позиции в турнирной таблице российского чемпионата. От лидирующего «Зенита» команда Марко Николича отстаёт на четыре зачётных балла.

Ближайший матч чемпионата ЦСКА проведёт в субботу, 14 сентября, - против «Зенита» на своём поле.