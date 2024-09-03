Семшов объяснил, зачем «Зенит» купил у «Спартака» Соболева

«Может быть, кто-то уйдёт в аренду: четыре форварда, думаю, один всё равно лишний. С другой стороны, пришли два форварда, которые хотят играть, может, это ещё добавит в игру «Зенита» позитив», - приводятся слова Семшова на страницах «Советского Спорта».