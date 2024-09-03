Семшов объяснил, зачем «Зенит» купил у «Спартака» Соболева

Известный в прошлом российский футболист Игорь Семшов высказался о трансфере нападающего Александра Соболева из московского «Спартака» в петербургский «Зенит».
«Может быть, кто-то уйдёт в аренду: четыре форварда, думаю, один всё равно лишний. С другой стороны, пришли два форварда, которые хотят играть, может, это ещё добавит в игру «Зенита» позитив», - приводятся слова Семшова на страницах «Советского Спорта».
В конце прошлого месяца Соболев подписал с «сине-бело-голубыми» трехлетнее трудовое соглашение с возможностью пролонгации на один сезон.
В текущем розыгрыше чемпионата России Александр провел всего один поединок.
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