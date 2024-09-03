Шалимов не считает Соболева и Гонду конкурентами в «Зените»

За последнее время «Зенит» подписал сразу двух нападающих – Александра Соболева и Лусиано Гонду. По словам известного тренера Игоря Шалимова, россиянин и аргентинец не являются конкурентами, учитывая свои игровые позиции. Шалимов отметил, что Гонду является крайним нападающим.

«Гонду – это не конкуренция Александру, хотя аргентинец и может сыграть в этой позиции. Соболев – конкуренция Кассьерре», - цитирует Шалимова «РБ Спорт».

Отметим, что Лусиано Гонду в дебютном матче за «Зенит» оформил дубль. Что касается Александра Соболева, то он за «сине-бело-голубых» ещё сыграть не успел.