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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колумбийский полузащитник «Краснодара» Кастаньо не испытывает проблем в России

03 Сентября 2024 • 12:21 Комментировать
Локомотив Москва
0:3
Краснодар
Футболист сборной Колумбии и «Краснодара» Кевин Кастаньо заявил, что полностью адаптировался в России и находится в отличной физической форме.
 
«Чувствую себя отлично, физически отлично готов и хорошо адаптировался», - заявил футболист в интервью «Чемпионату».
 
Игрок также сообщил, что был рад получить вызов в сборную Колумбии и направляется в расположение команды.
 
23-летний Кастаньо выступает за «быков» с января текущего года, ранее он защищал цвета мексиканского «Крус Асуля». С 2023 года он вызывается в сборную страны.
 
«Краснодар» 14 сентября на своем поле примет «Ростов» в рамках 8-го тура МИР Российской премьер-лиги.

 

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Евро-Футбол.Ру,
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