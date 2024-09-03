Колумбийский полузащитник «Краснодара» Кастаньо не испытывает проблем в России

«Чувствую себя отлично, физически отлично готов и хорошо адаптировался», - заявил футболист в интервью «Чемпионату»

Игрок также сообщил, что был рад получить вызов в сборную Колумбии и направляется в расположение команды.

23-летний Кастаньо выступает за «быков» с января текущего года, ранее он защищал цвета мексиканского «Крус Асуля». С 2023 года он вызывается в сборную страны.

«Краснодар» 14 сентября на своем поле примет «Ростов» в рамках 8-го тура МИР Российской премьер-лиги.

Футболист сборной Колумбии и «Краснодара» Кевин Кастаньо заявил, что полностью адаптировался в России и находится в отличной физической форме.