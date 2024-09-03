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Митай переходит из «Локомотива» в клуб Бензема

03 Сентября 2024 • 12:14 Комментировать

Защитник Марио Митай переходит из «Локомотива» в саудовский «Аль-Иттихад». Информацию подтвердил Лин Митай – отец 21-летнего албанского футболиста. По его словам, саудовский клуб арендует Митая с опцией выкупа.

«Марио едет в «Аль-Иттихад» на годичную аренду с правом выкупа. Клубы уже договорились. Вчера вечером сын покинул Россию, чтобы присоединиться к сборной Албании, после он отправится в Саудовскую Аравию», - цитирует Митая-старшего Sport24.

Таким образом, Марио Митай станет одноклубником звёздного нападающего Карима Бензема.

Отметим, что за «Локомотив» Митай провёл 49 официальных матчей, в которых записал на свой счёт два голевых паса на партнёров. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает албанца в 3,5 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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