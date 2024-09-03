Булыкин положительно оценил продление контракта Пиняева с «Локомотивом»

Экс-форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал продление «железнодорожниками» контракта с нападающим Сергеем Пиняевым.

«Думаю, Пиняев еще должен себя показать. У него не получилось ярко выступить в прошлом сезоне, все надеются на него в этом. Продление контракта будет полезным для психологического состояния футболиста. «Локомотив» показывает, что рассчитывает на него. Это благоприятное решение для клуба и игрока», — цитирует эксперта «Матч ТВ».

Также Булыкин считает, что клуб принял благоприятное решение для обоих сторон, продлив контракт с Пиняевым, и тем самым продемонстрировав футболисту свое доверие.

Пиняев перешёл в «Локомотив» из «Крыльев Советов» в зимнее трансферное окно сезона 2022/2023. 3 сентября официальный сайт клуба опубликовал заявление о переподписании с форвардом контракта до 2028 года. В сезоне 2024/2025 19-летний футболист забил один мяч и отдал две голевые передачи за 7 игр.