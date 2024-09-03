Футбольный эксперт Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о первой части чемпионата РПЛ.

- Какие выводы можно сделать по стартовому отрезку чемпионата?

- Сюрпризов я не увидел. Те команды, которые должны находиться наверху таблицы, там и находятся. Низа таблицы это тоже касается.

- «Локомотив» на старте сезона не удивил, ведь он даже на первом месте успел побывать?

- Это да, но я считаю, что это эпизод. Последний матч с «Краснодаром» показал, что «железнодорожники» пока к лидерству не готовы. У них идут перепады от ярких матчей к провалу. Это говорит о психологической неустойчивости. Но в целом, команда у Галактионова подобралась хорошая, хотя после ухода лидеров были сомнения в успешности результатов этого клуба. Но они справились. Было хорошее приобретение в лице Воробьёва, который сейчас неплохо выглядит.

- Какая команда больше всего понравилась на старте сезона?

- «Зенит». Как бы к нему не относились. По качеству игры питерцы выше всех.

- У «Зенита» тоже было не все в порядке – команда выдала отрезок из трех ничейных матчей. С чем это связано?

- Там всегда есть момент мотивации. Эта команда борется только сама с собой. Если она готова играть на максимуме – ее очень сложно остановить. В начале чемпионата была высокая мотивация, задор, а как только эмоциональная часть угасла, мы снова увидели команду, с которой можно играть. Питерцы - живые люди, которые подвержены перепадам. Не надо их боготворить, но по качеству игры и оснащенности футболистов они лучше других. Хотя спады у них еще будут.

- Какое впечатление оставил «Спартак»?

- Хорошее. Команда явно идет на подъеме, хотя многое дается пока тяжело. В последнем матче команда выиграла в меньшинстве, но я бы назвал эту победу делом случая. После удаления преимущество было у казанцев. Тем не менее, «красно-белые» явно становятся лучше. И смогут претендовать на самые высокие места.

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- От «Динамо» ожидали большего?

- Эта команда в своем репертуаре. Она может играть ярко, там хорошие исполнители. Но происходят срывы, которые не свойственны чемпионской команде. Поэтому идут потери очков.

- «Краснодар» после неудачного старта подтянулся к лидерам. Ждете от него борьбы с «Зенитом», как в прошлом сезоне?

- Не могу так сказать. Но южане по составу способны играть лучше. Хотя в обороне есть проблемы. Команда также подвержена перепадам, как «Динамо». Не хватает стабильности.

- Тем не менее, у «быков» нет поражений, и они обыграли «Динамо» с «Локомотивом».

- «Динамо», на мой взгляд, выглядит по игре интереснее. «Спартак» тоже. Пока южане не подошли к своему прошлогоднему уровню. У «Краснодара» следующая игра будет во многом показательная и трудная – с «Ростовом». Плюс не будет играть лидер команды Кордоба.

- Какие перспективы у ЦСКА?

- Мне нравится эта команда. Она идет на подъем и внушает оптимизм. Хотя не все получается. Но эпизодами игра радует глаз.

Елена Григорьевская