Шалимов оценил игру Барко в «Спартаке»

На выходных «Спартак» смог обыграть «Рубин» со счётом 1:0 благодаря голу Эсекьеля Барко с пенальти. Известный тренер Игорь Шалимов отметил выступление аргентинского футболиста в прошедшем поединке.

«Дело не только в том, что через него строится игра. Дело в том, как он вступает в игру при потере мяча, как пытается мяч перехватить. Плюс – то, как он зарабатывает фолы, как регулирует ритм игры. Это впечатляет», - цитирует Шалимова «РБ Спорт».

«Спартак» на текущий момент располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От лидирующего «Зенита» команда Деяна Станковича отстаёт на три зачётных балла.

Ближайший матч «Спартак» проведёт 15 сентября – против махачкалинского «Динамо».