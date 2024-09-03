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Дьяков - о новом тренере «Ахмата»: «Можно Григоряну попробовать»

03 Сентября 2024 • 11:49 Комментировать
Ахмат
0:0
Акрон

Экс-защитник «Ростова» Виталий Дьяков порекомендовал грозненскому «Ахмату» рассмотреть кандидатуру Александра Григоряна.

«Можно Григоряну попробовать. Александр Витальевич сейчас сидит без работы. Тренер он добротный, поэтому можно присмотреться к нему», — приводит слова футболиста «Спорт День за Днем».

1 сентября после матча 7 тура РПЛ против «Акрона» (0:0) «Ахмат» расторг соглашение с главным тренером Магомедом Адиевым, возглавлявшим команду с апреля. После семи туров чемпионата «Ахмат» занимает пятнадцатую строчку с пятью очками в активе, оставаясь единственной командой лиги, не одержавшей ни одной победы. 
Последней командой Александра Григоряна была краснодарская «Кубань», которую тренер возглавлял в 2023 году. 

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Российская Премьер-Лига Александр Григорян Виталий Дьяков Ахмат ещё теги

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