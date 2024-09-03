Шаронов рассказал о страшном происшествии с самолётом

Известный в прошлом футболист Роман Шаронов поделился воспоминаниями о страшном инциденте в полёте. По словам Шаронова, во время рейса у самолёта отказал один из двигателей.

«Это было, когда я ещё играл за «Рубин». Летели в Москву на игру с «Динамо» - на Як-42. Вроде всё было нормально, но через час полёта нас вдруг пошатнуло и самолёт начал заваливаться на одну сторону», - цитирует Шаронова Sport24.

Шаронов сообщил, что после отказа двигателя самолёт вернулся в аэропорт Казани. К счастью, посадка прошла успешно, и через час «Рубин» отправился на матч в столицу на другом самолёте. Шаронов отметил, что долго не рассказывал эту историю жене, чтобы она не волновалась.