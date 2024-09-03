Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Соболев был недоволен «Спартаком»: «С этим составом ничего не выиграть»

03 Сентября 2024 • 11:39 Комментировать

В летнее трансферное окно нападающий Александр Соболев сменил «Спартак» на «Зенит». Стало известно, что футболист выражал недовольство работой московского клуба по формированию состава. Свои мысли Соболев донёс до одного из руководителей «красно-белых» на встрече по завершению сезона 2023/2024.

«Разговор получился тяжёлым и на повышенных тонах. Соболев высказал своё недовольство комплектованием состава. И в ходе диалога футболист обронил следующую фразу: «С этим составом ничего не выиграть», - сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что Соболев просто констатировал факт и не имел злого умысла. При этом на следующей тренировке форвард ловил «косые» взгляды одноклубников, до которых мнение Соболева было донесено.

Напомним, что Александр Соболев на прошлой неделе заключил контракт с «Зенитом» сроком на три года. В соглашении прописана опция продления ещё на сезон.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Александр Соболев ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«ПСЖ» сообщил плохую новость о Сафонове В «Зените» произошёл первый конфликт из-за Соболева Появилась новая информация о конфликте Соболева в «Зените» Смородская – о первом скандале в «Зените» с участием Соболева: Это вообще безобразие и невозможная глупость Гвардиола назвал нападающего, которого невозможно остановить - это не Роналду и Месси Генич вынес решение по пенальти «Спартака» Флик прокомментировал победу «Барселоны» 7:0 Нико Уильямс назвал причину, почему не ушёл в «Барселону» «Барселона» может потерять Ольмо после Нового года Медведев высказался о первом конфликте в «Зените» с участием Соболева
«Реал» давит на сборные в своих интересах Стали известны итоги жеребьёвки Лиги чемпионов УЕФА «Барселона» забила 7 мячей «Вальядолиду» Дубль Мбаппе принёс «Реалу» победу над «Бетисом» «Реал» повторно потерял очки на островах «Я уже лучший в истории»: Роналду назвал свою большую цель Слот не отпускает Гвардиолу: «Ливерпуль» поиздевался над «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» Криштиану Роналду назвал самого популярного человека в мире Кьеза переходит в «Ливерпуль» – названа сумма трансфера Сын Бекхэма ушёл из футбола в 22 года – он выбрал сферу моды
Спортивные новости
Самсонова в 1/8 финала US Open проиграла Швентек Медведев разгромил Боржеша и вышел в четвертьфинал US Open Шнайдер уступила Пегуле в матче четвёртого круга US Open Соболенко пробилась в 1/4 финала US Open Нганну назвал боксёра, с которым не согласится на бой Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 03 Сентября
12:14 · Россия. Премьер-лига
Митай переходит из «Локомотива» в клуб Бензема
11:56 · Россия. Премьер-лига
Шалимов оценил игру Барко в «Спартаке»
11:49 · Россия. Премьер-лига
Дьяков - о новом тренере «Ахмата»: «Можно Григоряну попробовать»
11:45 · Россия. Премьер-лига
Шаронов рассказал о страшном происшествии с самолётом
11:39 · Россия. Премьер-лига
Соболев был недоволен «Спартаком»: «С этим составом ничего не выиграть»
11:26 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» объявил о продлении контракта с Пиняевым официально
11:20 · Россия. Премьер-лига
Жена Соболева обратилась к главе «Газпрома» 1
10:38 · Россия. Премьер-лига
Шаронов: При мне «Рубин» мог бороться только за выживание, пришёл Слуцкий – дали 20 млн евро на трансферы 1
10:23 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» обсуждает с Ташуевым контракт на два года
09:33 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Чалов тормозом был в ЦСКА»
09:31 · Россия. Премьер-лига
За Мендеса борются два клуба РПЛ – ЦСКА поставил условие
08:32 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» и «Зенит» сразятся за российского полузащитника 1
08:03 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» отправил Ренана в новую аренду - известен клуб официально
05:03 · Россия. Премьер-лига
​Кабутов продолжает роптать на судейство в матче со «Спартаком»
04:58 · Россия. Премьер-лига
​Веретенникову нравится игра московского «Динамо»
03:52 · Россия. Премьер-лига
​Таранов: «Осинькину тяжело, потому что у «Крыльев» каждый год сильно меняется состав»
02:56 · Россия. Премьер-лига
​Чернов пропустит до двух месяцев
02:10 · Россия. Премьер-лига
Ромащенко: «Соболев покинет «Зенит», если не адаптируется»
01:51 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» не претендует на форварда АЕКа Гарсию эксклюзив
01:37 · Россия. Премьер-лига
Финансовый директор РФС погиб на Камчатке
01:26 · Россия. Премьер-лига
​Источник: Ташуев уже подписал контракт с «Ахматом»
02 Сентября
22:59 · Россия. Премьер-лига
Онугха перешёл в датский топ-клуб слухи
22:53 · Россия. Премьер-лига
Ловчев не считает, что травма Чернова – потеря для «Спартака»
22:26 · Россия. Премьер-лига
Геркус: «Нельзя говорить, что Батраков заменяет Глушенкова»
22:03 · Россия. Мелбет-Первая лига
Йорди Рейна: «Лебеденко мог бы играть и до 45 лет»
Все новости
Рекомендуем