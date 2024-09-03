Соболев был недоволен «Спартаком»: «С этим составом ничего не выиграть»

В летнее трансферное окно нападающий Александр Соболев сменил «Спартак» на «Зенит». Стало известно, что футболист выражал недовольство работой московского клуба по формированию состава. Свои мысли Соболев донёс до одного из руководителей «красно-белых» на встрече по завершению сезона 2023/2024.

«Разговор получился тяжёлым и на повышенных тонах. Соболев высказал своё недовольство комплектованием состава. И в ходе диалога футболист обронил следующую фразу: «С этим составом ничего не выиграть», - сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что Соболев просто констатировал факт и не имел злого умысла. При этом на следующей тренировке форвард ловил «косые» взгляды одноклубников, до которых мнение Соболева было донесено.

Напомним, что Александр Соболев на прошлой неделе заключил контракт с «Зенитом» сроком на три года. В соглашении прописана опция продления ещё на сезон.