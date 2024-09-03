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«Локомотив» объявил о продлении контракта с Пиняевым официально

03 Сентября 2024 • 11:26 Комментировать

Нападающий Сергей Пиняев продлил контракт с «Локомотивом». Как сообщает пресс-служба московского клуба, 19-летний футболист поставил подписи под трудовым соглашением, которое рассчитано до 2028 года.  

За «Локомотив» Пиняев играет с начала 2023 года. С тех пор форвард провёл во всех турнирах 58 официальных матчей, в которых записал на свой счёт шесть голов и семь результативных передач на партнёров.

На текущий момент «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От лидирующего «Зенита» команда Михаила Галактионова отстаёт на два зачётных балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Сергей Пиняев
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