Нападающий Сергей Пиняев продлил контракт с «Локомотивом». Как сообщает пресс-служба московского клуба, 19-летний футболист поставил подписи под трудовым соглашением, которое рассчитано до 2028 года.

За «Локомотив» Пиняев играет с начала 2023 года. С тех пор форвард провёл во всех турнирах 58 официальных матчей, в которых записал на свой счёт шесть голов и семь результативных передач на партнёров.

На текущий момент «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От лидирующего «Зенита» команда Михаила Галактионова отстаёт на два зачётных балла.