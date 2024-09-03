Жена Соболева обратилась к главе «Газпрома»

Елена Соболева, супруга нападающего «Зенита» Александра Соболева, в социальных сетях обратилась к главе «Газпрома» Алексею Миллеру. Девушка опубликовала фотографию со своим сыном, для которого начался учебный год.

«Спасибо Алексею Борисовичу Миллеру за возможность учиться в лучшей школе страны!» - написала Елена Соболева под фото.

Напомним, что трансфер Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит» был оформлен на прошлой неделе. Футболист заключил контракт на три сезона с опцией продления ещё на год. За «Зенит» Соболев будет играть под номером 7.

Добавим, что «Зенит» лидирует в РПЛ после семи туров.