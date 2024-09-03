Шаронов: При мне «Рубин» мог бороться только за выживание, пришёл Слуцкий – дали 20 млн евро на трансферы

Бывший тренер «Рубина» Роман Шаронов выказался о своей работе в «Рубине». Специалист возглавлял казанскую команду во второй половине 2019 года.

По словам Шаронова, при нём в сезоне 2019/2020 «Рубин» мог бороться только за выживание, либо, максимально, - за место в средней части таблицы. Специалист отметил, что при нём в «Рубине» было много молодых игроков, а Леонид Слуцкий позже получил серьёзные деньги на усиление состава.

«Посмотрите на тот состав: много молодых, много арендованных. Когда после меня пришёл Слуцкий, на трансферы выделилось 20 миллионов евро. Считаю, что я проделал очень качественную работу», - цитирует Шаронова Sport24.

В настоящий момент тренером «Рубина» является Рашид Рахимов.