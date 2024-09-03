«Ахмат» обсуждает с Ташуевым контракт на два года

После отставки Магомеда Адиева «Ахмат» работает над приглашением нового тренера. Вернуться на тренерский мостик грозненцев может Сергей Ташуев. В настоящий момент «Ахмат» обсуждает с 65-летним специалистом контракт на два года.

Если стороны договорятся во вторник, то в среду Ташуев отправится в Грозный. Обо всём этом на своих страницах рассказывает Metaratings.

«Ахмат» сейчас занимает предпоследнее место в турнирной таблице Премьер-лиги. В семи прошедших турах грозненская команда добилась пяти ничьих при двух поражениях. Ближайший матч «Ахмат» проведёт 15 сентября – против «Динамо».