Пономарёв: «Чалов тормозом был в ЦСКА»

Бывший защитник «армейцев» Владимир Пономарёв поделился мнением об игре ЦСКА в новом сезоне.

«Команда выступает иногда здорово, иногда не очень. Нужно сделать много поправок. Оборона должна быть надежной, а пока у нас надежный один Акинфеев. …Наконец-то, появилось неплохое нападение. Мусаев и Давила предлагают себя вперед, а не как Чалов. Он тормозом был, все время просил мяч в ноги», - передает слова эксперта портал betonmobile.ru.

Также Пономарёв сказал, что чтобы укомплектовать состав и претендовать на призовое место в перерыве на матчи национальных сборных команде Марко Николича необходимо приобрести флангового игрока.

По итогам 7 туров ЦСКА занимает пятую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-лиги сезона-2024/25, имея в активе 13 очков. В следующем туре «армейцы» примут у себя дома лидеров таблицы, петербургский «Зенит». Игра состоится 14 сентября.