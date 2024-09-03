За Мендеса борются два клуба РПЛ – ЦСКА поставил условие

Полузащитник Виктор Мендес в ближайшее время может покинуть ЦСКА. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», за подписание 24-летнего чилийца борются два клуба Российской премьер-лиги – «Оренбург» и «Химки».

По данным источника, главным условием ЦСКА является то, что арендовавший Мендеса клуб должен полностью взять на себя его заработную плату в размере 500 тысяч евро за сезон. При этом отмечается, что других предложений по Мендесу у ЦСКА не было.

Виктор Мендес представляет ЦСКА с лета 2022 года, специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают игрока в 4,5 миллиона евро.