«Спартак» договорился с новым легионером

«Спартак» в ближайшее время может оформить очередной трансфер. Московский клуб согласовал условия трудового контракта с Рикарду Мангашем из португальской «Витории Гимарайнш». Теперь переговорный процесс продолжается между клубами – они должны договориться о сумме трансфера, пишет Metaratings.

Основная позиция Рикарду Мангаша – левый защитник. При этом футболист способен действовать по всему левому флангу. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 26-летнего Мангаша в 4 миллиона евро.

«Спартак» сейчас занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ.