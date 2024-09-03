«Спартак» и «Зенит» сразятся за российского полузащитника

Атакующий полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев находится в сфере интересов двух топ-клубов Российской премьер-лиги.

Как сообщает посредством социальных сетей инсайдер Иван Карпов, подписать 19-летнего футболиста хотят петербургский «Зенит» и столичный «Спартак». При этом сам вингер не заинтересован в подобном продолжении карьеры. Сергей намерен перейти из «Локомотива» сразу в европейский клуб.

В текущем сезоне чемпионата России Пиняев провел шесть поединков, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. «Локомотив» занимает в РПЛ третье место.