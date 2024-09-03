Защитник петербургского «Зенита» Роберт Ренан продолжит карьеру в саудовском клубе «Аль-Шабаб» на правах аренды. Об этом рапортует пресс-служба «сине-бело-голубых».

Напомним, что ранее бразильский футболист играл в аренде за «Интернасьонал». За бразильский коллектив Ренан провел 26 поединков, в которых отметился двумя голевыми передачами.

В сезоне-2022/2023 Роберт в составе петербургского коллектива стал чемпионом Российской премьер-лиги. Рыночная стоимость футболиста, согласно оценке Transfermarkt, составляет девять миллионов евро. Срок трудового соглашения между защитником и «Зенитом» рассчитан до конца июня 2028 года.