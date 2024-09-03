​Кабутов продолжает роптать на судейство в матче со «Спартаком»

В матче седьмого тура российского чемпионата московский «Спартак», даже оставшись вдесятером, вырвал победу у казанского «Рубина», но это случилось после ещё одного спорного судейского решения - в ворота «Рубина» был назначен пенальти. Игрок казанского клуба Дмитрий Кабутов и ранее высказывался критически в отношении судейства прошедшего матча, не остыл он и сейчас.

- Какие‑то непонятные фолы свистелись в одну сторону. Больше во втором тайме. Что касается эпизода с 11‑метровым: по мне это не пенальти. Как я понимаю, там отскочил мяч от ноги в руку, и какие трактовки у них, я не понимаю, - заявил Кабутов в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем туре «Рубину» предстоит сыграть с «Крыльями Советов».