​Веретенникову нравится игра московского «Динамо»

Бывший футболист волгоградского «Ротора», один из лучших игроков российского чемпионата 90-х годов, Олег Веретенников, наслаждается игрой московского «Динамо» в нынешнем сезоне. Его спросили о перспективах бело-голубых в чемпионской гонке. Веретенников не исключает, что подопечные Марцела Лички смогут добыть медали по итогам сезона.

- «Динамо» показывает яркий футбол, его даже можно назвать безбашенным. Если клуб еще наладит игру в обороне, то будет реальным претендентом на медали, как это было в прошлом сезоне, - цитирует слова Веретенникова Metaratings.ru.

Сейчас «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.