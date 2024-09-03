​Таранов: «Осинькину тяжело, потому что у «Крыльев» каждый год сильно меняется состав»

Бывший защитник самарского клуба «Крылья Советов» Иван Таранов дал своё объяснение проблемам «крылышек», несмотря на все усилия наставника Игоря Осинькина. По словам Таранова, даже такому опытному специалисту, как Осинькин, трудно выдавать результат в условиях постоянной ротации состава и необходимости покупать новых игроков в условиях ухода старых:

- То, что происходит в «Крыльях», на мой взгляд, это самая главная причина того, что сейчас нет результата. Опять набрали новых игроков, практически полкоманды. В такой ситуации тяжело сразу давать результат, - цитирует слова Таранова РБ Спорт.