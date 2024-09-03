​Чернов пропустит до двух месяцев

Потери в стане московского «Спартака» - из-за травмы выбыл из строя Никита Чернов, и выбыл он достаточно надолго. Как уточняет официальный сайт клуба, речь идёт о двух ближайших месяцах. Футболист пострадал после столкновения на банальной тренировке, у него перелом пятой плюсневой кости.

- Сейчас специалисты устанавливают дальнейший план по лечению футболиста. Защитник сможет вернуться на поле ориентировочно через два месяца, - сообщила общественности пресс-служба московского клуба.

В следующем туре российского чемпионата московский «Спартак» сыграет в Махачкале с местным «Динамо».