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​Чернов пропустит до двух месяцев

03 Сентября 2024 • 02:56 Комментировать

Потери в стане московского «Спартака» - из-за травмы выбыл из строя Никита Чернов, и выбыл он достаточно надолго. Как уточняет официальный сайт клуба, речь идёт о двух ближайших месяцах. Футболист пострадал после столкновения на банальной тренировке, у него перелом пятой плюсневой кости.

- Сейчас специалисты устанавливают дальнейший план по лечению футболиста. Защитник сможет вернуться на поле ориентировочно через два месяца, - сообщила общественности пресс-служба московского клуба.

В следующем туре российского чемпионата московский «Спартак» сыграет в Махачкале с местным «Динамо».


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Никита Чернов
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