Ромащенко: «Соболев покинет «Зенит», если не адаптируется»

Российская футбольная общественность продолжает обсуждать трансфер Александра Соболева из московского «Спартака» в питерский «Зенит». Это случилось три дня тому назад, 30 августа, нападающий подписал трёхлетний контракт с возможностью его продления ещё на сезон.

Но известный отечественный специалист Мирослав Ромащенко считает, что Соболев может покинуть клуб намного раньше, если не адаптируется.

- Не думаю, что Семак будет персонально заниматься Соболевым, потому что он пришел в команду, которая завоевывает титулы, где все давно выстроено. Если он не будет выполнять требования этого штаба, то с ним быстро попрощаются. Сумасшедшая конкуренция и другие правила, - заявил Ромащенко в эфире телеканала «Матч ТВ».