Нападающий греческого АЕКа Леви Гарсия не перейдёт в «Краснодар».

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», сведения об интересе «быков» к 26-летнему футболисту не соответствуют действительности. Российский клуб не ведёт борьбу за подписание представителя сборной Тринидада и Тобаго.

Ранее сообщалось о готовности «Зенита» приобрести Леви Гарсию за 20 млн евро. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 13 млн евро.

В текущем сезоне Гарсия отметился шестью забитыми голами и двумя результативными передачами в шести поединках за АЕК. В общей сложности на счету игрока 52 точных удара и 26 ассистов в составе афинского коллектива.