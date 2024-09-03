Финансовый директор РФС погиб на Камчатке

Информация о том, что в разбившемся на Камчатке вертолёте находился финансовый директор Российского футбольного союза, подтвердилась - Арсений Замятин, к сожалению, погиб. Вместе с ним лишилась жизни и его супруга Полина Замятина.

Катастрофа вертолёта Ми-8 случилась два дня назад, 31 августа, в ней погибли более двадцати человек. Глава РФС Александр Дюков пообещал, что организация окажет финансовую поддержку семье погибшего. Замятин занимал пост финансового директора Российского футбольного союза с лета 2020 года.

Редакция «Евро-Футбол» скорбит вместе с близкими погибших.