​Источник: Ташуев уже подписал контракт с «Ахматом»

Сергей Ташуев, известный отечественный специалист, станет новым тренером грозненского «Ахмата». Контракт уже подписан, уточняет источник - издание «Спорт-Экспресс». Уточняется, что соглашение подписано до конца года - то есть, сроком на четыре месяца.

Для Ташуева это станет возвращением в клуб, с которым он работал почти год - с сентября 2022 года по август 2023. Его презентация в новой роли пройдёт уже в самое ближайшее время. Ташуеву предстоит решать свои привычные задачи - спасать команду, которая располагается в зоне вылета, на пятнадцатой строчке турнирной таблицы и до сих пор ни разу не выиграла.