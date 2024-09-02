Российский форвард «Вайле» Герман Онугха станет игроком датского «Копенгагена». Такой новостью делится инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, столичный топ-клуб заплатит «Вайле» за свой актив атаки 1,2 млн евро.

«Стороны ударили по рукам, вскоре о трансфере будет объявлено официально», - поясняет Карпов.

Напомним, что Онугха родился в Москве, а в профессиональный футбол вышел из пензенского «Зенита». Отец игрок – нигериец. На протяжении карьеры Герман играл за «Краснодар», «Крылья Советов», «Тамбов», «Рубин» и другие команды. Сейчас нападающему 28 лет.