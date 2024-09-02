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Ловчев не считает, что травма Чернова – потеря для «Спартака»

02 Сентября 2024 • 22:53 Комментировать

Футбольный эксперт Евгений Ловчев порассуждал о свежей потере в составе московского «Спартака». Клуб потерял защитника Никиту Чернова из-за перелома на срок в два месяца.

«Чернов попадал в обойму вместе с Бабичем и Литвиновым. Но это не та потеря, чтобы очень сильно переживать. Вот Бабича не хватило бы. Плюс есть приобретение в виде Абены», - рассуждает Ловчев с телеканалом «Матч ТВ».

Как добавил эксперт, теперь пришло время проявить себя новичку «Спартака» Мнити Абене.

«Травмы в футболе – сопутствующее, но, чтобы на тренировке перелом нанести – это слишком», - заключил Ловчев.

Черно в этом сезоне сыграл в шести матчах за «Спартак» во всех турнирах, в них он не отличился голевыми действиями.

«Спартак» потерял игрока из-за травмы на тренировке

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Евгений Ловчев Никита Чернов ещё теги
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