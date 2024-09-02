Геркус: «Нельзя говорить, что Батраков заменяет Глушенкова»

Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус высказался о молодом игроке «Локо» Алексее Батракове. По его мнению, полузащитника нельзя считать заменой покинувшему клуб Максиму Глушенкову.

«Нельзя говорить то же самое про человека, который сыграл три матча. Нельзя сравнивать того, кто сыграл десять сезонов, с человеком, сыгравшим один. Апельсин надо сравнивать с апельсинами, а яблоко — с яблоками», - цитирует Геркуса Metaratings.

Напомним, в минувшие выходные «Локомотив» потерпел второе поражение в рамках сезона. Дома московский клуб уступил «Краснодару» с разгромным счётом (0:3).