Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Геркус: «Нельзя говорить, что Батраков заменяет Глушенкова»

02 Сентября 2024 • 22:26 Комментировать

Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус высказался о молодом игроке «Локо» Алексее Батракове. По его мнению, полузащитника нельзя считать заменой покинувшему клуб Максиму Глушенкову.

«Нельзя говорить то же самое про человека, который сыграл три матча. Нельзя сравнивать того, кто сыграл десять сезонов, с человеком, сыгравшим один. Апельсин надо сравнивать с апельсинами, а яблоко — с яблоками», - цитирует Геркуса Metaratings.

Напомним, в минувшие выходные «Локомотив» потерпел второе поражение в рамках сезона. Дома московский клуб уступил «Краснодару» с разгромным счётом (0:3).

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Илья Геркус Максим Глушенков Алексей Батраков ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«ПСЖ» сообщил плохую новость о Сафонове В «Зените» произошёл первый конфликт из-за Соболева Криштиану Роналду назвал своего лучшего друга Появилась новая информация о конфликте Соболева в «Зените» Гвардиола назвал нападающего, которого невозможно остановить - это не Роналду и Месси Раскрыта зарплата Соболева в «Зените» - игрок получил больше, чем в «Спартаке» Смородская – о первом скандале в «Зените» с участием Соболева: Это вообще безобразие и невозможная глупость Флик прокомментировал победу «Барселоны» 7:0 Нико Уильямс назвал причину, почему не ушёл в «Барселону» Генич вынес решение по пенальти «Спартака»
Флик не пустил Неймара обратно в «Барселону» - названа причина Дубль Мбаппе принёс «Реалу» победу над «Бетисом» «Реал» давит на сборные в своих интересах «Барселона» забила 7 мячей «Вальядолиду» Стали известны итоги жеребьёвки Лиги чемпионов УЕФА «Реал» повторно потерял очки на островах «Я уже лучший в истории»: Роналду назвал свою большую цель Криштиану Роналду назвал самого популярного человека в мире Слот не отпускает Гвардиолу: «Ливерпуль» поиздевался над «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» Кьеза переходит в «Ливерпуль» – названа сумма трансфера
Спортивные новости
Шнайдер уступила Пегуле в матче четвёртого круга US Open Соболенко пробилась в 1/4 финала US Open Нганну назвал боксёра, с которым не согласится на бой Рублёв в пяти сетах проиграл Димитрову и покинул US Open ЦСКА обыграл «Спартак» в серии буллитов и выиграл Кубок мэра Москвы Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 02 Сентября
22:26 · Россия. Премьер-лига
Геркус: «Нельзя говорить, что Батраков заменяет Глушенкова»
22:03 · Россия. Мелбет-Первая лига
Йорди Рейна: «Лебеденко мог бы играть и до 45 лет»
21:44 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Ротор» с «Чайкой» сегодня не забивали
21:30 · Россия. Премьер-лига
Масалитин: «Уход Мендеса не будет потерей для ЦСКА»
21:27 · Россия. Премьер-лига
Министр спорта Дегтярёв встретился со Слуцким
21:12 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» потерял игрока из-за травмы на тренировке
21:09 · Россия. Премьер-лига
Агент Помазуна продолжает искать вратарю новый клуб
20:51 · Россия. Премьер-лига
«Во многих эпизодах Кордоба играет грязно» — Таранов
20:50 · Россия. Премьер-лига
Инсайдер докладывает о деталях трансфера Севикяна
20:43 · Россия. Премьер-лига
Переговоры «Ахмата» с Талалаевым провалились слухи
20:42 · Россия. Премьер-лига
Дмитрий Черышев: «Ростов» – строгий середнячок»
20:38 · Россия. Премьер-лига
Инсайдер: «Локомотив» отдал Митая в клуб из Саудовской Аравии слухи
20:33 · Россия. Премьер-лига
«Химки» - ещё один претендент на Виктора Мендеса
20:25 · Россия. Премьер-лига
Барко – лучший игрок тура по версии «Матч Премьер»
20:18 · Россия. Премьер-лига
Появилась информация о будущем Осинькина в «Крыльях Советов» слухи
20:09 · Россия. Премьер-лига
Дмитрий Черышев: «Придёт время, когда ЦСКА будет бороться за чемпионство» 1
20:05 · Россия. Премьер-лига
Веденеев предположил, что «Зенит» будет играть в два форварда
19:58 · Россия. Премьер-лига
Таранов: «Федотов в ЦСКА выглядел добрым папой, теперь у клуба есть тренер»
19:55 · Россия. Премьер-лига
Глушаков отреагировал на переход Соболева
19:43 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» следит за португальским защитником слухи
19:42 · Россия. Премьер-лига
Карпин оценил идею с матчем сборной России против сборной легионеров РПЛ
19:34 · Россия. Премьер-лига
Кафанов: «Агкацев играет очень хорошо»
19:32 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» ведёт переговоры по игроку ЦСКА слухи
19:28 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» обратился к Черчесову
19:24 · Россия. Премьер-лига
Кафанов: Максименко может уехать в Европу
Все новости
Рекомендуем