Масалитин: «Уход Мендеса не будет потерей для ЦСКА»

Бывший игрок московского ЦСКА Валерий Масалитин порассуждал о возможном уходе из клуба чилийского хавбека Виктора Мендеса.

«Мендес потерял место в составе ЦСКА. Ему необходима игровая практика, поэтому надо уходить в аренду, это будет хорошо. Это не будет потерей для ЦСКА, Кисляк больше времени получит, на подходе Мухин», - делится Масалитин с Legalbet.

Ранее сообщалось, что два клуба второй половины турнирной таблицы РПЛ хотят подписать Мендеса у ЦСКА – это «Оренбург» и «Химки».

Мендес пополнил столичный ЦСКА летом 2022 года после перехода из клуба «Унион Эспаньола». Сейчас игроку 24 года.